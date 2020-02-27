Невеста против: ростовчане отказываются жениться 29 февраля

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:55:55+03:00

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В донской столице пары отказываются жениться в предстоящую субботу, 29 февраля. Причиной тому является то, что дата выпадает раз в четыре года. Для многих это становится причиной нежелания регистрировать брак в этот день.

- 29 февраля желающих пожениться гораздо меньше, чем в обычную субботу, хотя встречаются неординарные пары, которые просят регистрацию именно в этот день. На зачастую женихи и невесты требуют поменять дату свадьбы. Многие не хотят праздновать годовщину раз в четыре года, - рассказали в управлении ЗАГС Ростовской области.

"Комсомольская правда-Ростов" писала о том, что пик свадеб пришелся на красивую дату - 20.02.2020. В этот день поженились в три раза больше ростовчан, чем обычно. Специалисты отметили наибольшее количество желающих вступить в брак - в Октябрьском районе донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU