2020-02-27T11:55:55+03:00
Общество

Невеста против: ростовчане отказываются жениться 29 февраля

Пары не хотят отмечать годовщину раз в 4 года
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Ростовчане часто выбирают красивые даты для регистрации бракаРостовчане часто выбирают красивые даты для регистрации бракаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В донской столице пары отказываются жениться в предстоящую субботу, 29 февраля. Причиной тому является то, что дата выпадает раз в четыре года. Для многих это становится причиной нежелания регистрировать брак в этот день.

- 29 февраля желающих пожениться гораздо меньше, чем в обычную субботу, хотя встречаются неординарные пары, которые просят регистрацию именно в этот день. На зачастую женихи и невесты требуют поменять дату свадьбы. Многие не хотят праздновать годовщину раз в четыре года, - рассказали в управлении ЗАГС Ростовской области.

"Комсомольская правда-Ростов" писала о том, что пик свадеб пришелся на красивую дату - 20.02.2020. В этот день поженились в три раза больше ростовчан, чем обычно. Специалисты отметили наибольшее количество желающих вступить в брак - в Октябрьском районе донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Невеста против: ростовчане отказываются жениться 29 февраля
Муж ростовской модели Дмитрий Тарасов в разгар эпидемии коронавируса поехал в Италию на лечение
В Ростове-на-Дону подозреваемому в убийстве студента из Эквадора из-за шаурмы продлили срок ареста
«Все в цирк!»: На Масленичной неделе цирковые представления будут всего за 600 рублей
Президент Владимир Путин назначил трех судей в Ростовской области
На трассе под Ростовом по неизвестной причине вспыхнул грузовик
В Новочеркасске обнаружили гниющий труп мужчины
Вора-рецидивиста поймали в Ростовской области
В Ростове злоумышленник напал на приятеля с ножом и ограбил его
В Ростове дорожники за семь дней закончили ремонт 65 дефектов дорог
После приема на работу бывшей чиновницы ростовская компания «попала» на 120 тысяч рублей
«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Ладой»
Кормление бездомных обойдется донской казне более чем в два с миллиона рублей
В Ростове ограничат движение на время футбольных матчей