2020-02-27T15:38:28+03:00
Общество

Три человека погибли в массовом ДТП на трассе в Ростовской области

Одного пострадавшего доставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фотография с места ДТП. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской областиФотография с места ДТП. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области
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В четверг, 27 февраля, произошло массовая авария, в которой погибли три человека. ДТП произошло на 8-м километре трассы Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Аксайском районе Ростовской области столкнулись Renault Logan, «ВАЗ-2114» и Hyundai Accent около 12:20. В результате сильного удара иномарки Renault и Hyundai на скорости одна из машин вылетела с трассы в поле. Оба автомобиля превратились в груды металла.

- По предварительной информации, в результате полученных травм на месте происшествия скончались три человека и ещё одного пострадавшего госпитализировали, - сообщили в ресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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