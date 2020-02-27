Губернатор Ростовской области намерен посетить ДГТУ

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:47:25+03:00

В опорном университете есть учебный класс «Современное сельское хозяйство», который открыт при поддержке агрохолдинга «Бизон»

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С 26 февраля в Ростове-на-Дону стартовал Агропромышленный форум юга России – 2020. В выставке форума принял участие и Донской государственный технический университет, который представил факультет «Агропромышленный».

Надо сказать, что модуль ДГТУ выгодно отличался от стендов других учебных заведений, ведущих подготовку студентов по специальностям агро-промышленного комплекса. Основная причина – курс факультета на обучение цифровым технологиям в аграрной промышленности. Эта тенденция прослеживалась и в экспозиции ДГТУ. Здесь было оборудование из учебных классов «Современное сельское хозяйство» и «Точное земледелие», актуальные разработки студентов и сотрудников университета.

Фото: ДГТУ.

- Факультет «Агропромышленный» отличает от других уклон в будущее, – пояснил декан факультета Дмитрий Рудой. - На выставке опорный вуз среди прочих представил те технологии, которые еще не получили широкую известность. Мы идем в ногу со временем, порой даже опережая его.

К слову, модуль опорного вуза заинтересовал не только работников сельскохозяйственной сферы, партнеров университета, абитуриентов и их родителей. Там же на площадке, подготовленной совместно с агрохолдингом «Бизон», побывал и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона тепло отозвался об опорном вузе, сказал о назревшей необходимости роста зарплаты в отрасли, пожелал студентам хорошей учебы и выразил желание посетить учебный класс «Современное сельское хозяйство», который открыт при поддержке «Бизона».