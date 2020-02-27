2020-02-27T15:47:25+03:00
Общество

Губернатор Ростовской области намерен посетить ДГТУ

В опорном университете есть учебный класс «Современное сельское хозяйство», который открыт при поддержке агрохолдинга «Бизон»
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ДГТУ.Фото: ДГТУ.
Изменить размер текста:

С 26 февраля в Ростове-на-Дону стартовал Агропромышленный форум юга России – 2020. В выставке форума принял участие и Донской государственный технический университет, который представил факультет «Агропромышленный».

Надо сказать, что модуль ДГТУ выгодно отличался от стендов других учебных заведений, ведущих подготовку студентов по специальностям агро-промышленного комплекса. Основная причина – курс факультета на обучение цифровым технологиям в аграрной промышленности. Эта тенденция прослеживалась и в экспозиции ДГТУ. Здесь было оборудование из учебных классов «Современное сельское хозяйство» и «Точное земледелие», актуальные разработки студентов и сотрудников университета.

Фото: ДГТУ.

Фото: ДГТУ.

- Факультет «Агропромышленный» отличает от других уклон в будущее, – пояснил декан факультета Дмитрий Рудой. - На выставке опорный вуз среди прочих представил те технологии, которые еще не получили широкую известность. Мы идем в ногу со временем, порой даже опережая его.

К слову, модуль опорного вуза заинтересовал не только работников сельскохозяйственной сферы, партнеров университета, абитуриентов и их родителей. Там же на площадке, подготовленной совместно с агрохолдингом «Бизон», побывал и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона тепло отозвался об опорном вузе, сказал о назревшей необходимости роста зарплаты в отрасли, пожелал студентам хорошей учебы и выразил желание посетить учебный класс «Современное сельское хозяйство», который открыт при поддержке «Бизона».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ростовской области намерен посетить ДГТУ
Три человека погибли в массовом ДТП на трассе в Ростовской области
Чемпионом Ростовской области по бильярду-пулу стал студент ДГТУ
Стало известно сколько раз будут перекрывать трассу Ростов-Азов в 2020 году из-за соревнований
В Ростове мужчина пострадал из-за взрыва самогонного аппарата
Невеста против: ростовчане отказываются жениться 29 февраля
Муж ростовской модели Дмитрий Тарасов в разгар эпидемии коронавируса поехал в Италию на лечение
В Ростове-на-Дону подозреваемому в убийстве студента из Эквадора из-за шаурмы продлили срок ареста
«Все в цирк!»: На Масленичной неделе цирковые представления будут всего за 600 рублей
Президент Владимир Путин назначил трех судей в Ростовской области
На трассе под Ростовом по неизвестной причине вспыхнул грузовик
В Новочеркасске обнаружили гниющий труп мужчины
Вора-рецидивиста поймали в Ростовской области
В Ростове злоумышленник напал на приятеля с ножом и ограбил его
В Ростове дорожники за семь дней закончили ремонт 65 дефектов дорог
После приема на работу бывшей чиновницы ростовская компания «попала» на 120 тысяч рублей
«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Ладой»
Кормление бездомных обойдется донской казне более чем в два с миллиона рублей
В Ростове ограничат движение на время футбольных матчей