Ростовская гандболистка Виктория Борщенко стала лучшим игроком матча с «Ладой»
Болельщики клуба «Ростов-Дон» почитали левую крайнюю Викторию Борщенко лучшим игроком матча с «Ладой». Выбор они сделали на официальном сайте гандбольного клуба.
Спортсменке отдали свои голоса более 51% участников голосования. Втрое место заняли разыгрывающая Ярослава Фролова с 13,79% и правая полусредняя Анна Вяхирева с 9,47%.
По мнению фанатов клуба, Виктория Борщенко показала отличную игру, несмотря на то, что в начале матча на две минуты была удалена с поля. Гандболистка помогла своей команде сравнять счет команды в последнюю секунду матча.
Матч ростовчанок с ГК «Лада» состоялся 25 февраля. Встреча двух команд завершилась ничьей, со счетом 31:31. Донским гандболисткам предстоит игра с «Кристиансандом» 29 февраля в Норвегии.
ИСТОЧНИК KP.RU