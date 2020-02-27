Ростовская гандболистка Виктория Борщенко стала лучшим игроком матча с «Ладой»

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:10:11+03:00

За нее проголосовали болельщики

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Болельщики клуба «Ростов-Дон» почитали левую крайнюю Викторию Борщенко лучшим игроком матча с «Ладой». Выбор они сделали на официальном сайте гандбольного клуба.

Спортсменке отдали свои голоса более 51% участников голосования. Втрое место заняли разыгрывающая Ярослава Фролова с 13,79% и правая полусредняя Анна Вяхирева с 9,47%.

По мнению фанатов клуба, Виктория Борщенко показала отличную игру, несмотря на то, что в начале матча на две минуты была удалена с поля. Гандболистка помогла своей команде сравнять счет команды в последнюю секунду матча.

Матч ростовчанок с ГК «Лада» состоялся 25 февраля. Встреча двух команд завершилась ничьей, со счетом 31:31. Донским гандболисткам предстоит игра с «Кристиансандом» 29 февраля в Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU