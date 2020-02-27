Опорный вуз поднимает тему развития агропромышленного комплекса Ростовской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:13:55+03:00

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В четверг, 27 февраля, открылась XIII международная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса». Она проводится в ДонЭкспоцентре Донским государственным техническим университетом совместно с партнерами.

Как рассказали в опорном вузе, конференция, посвящена 90-летию ДГТУ (РИСХМ). Она состоялась в рамках XXIII Агропромышленного форума юга России и выставки «Интерагромаш». В них традиционно принимают участие ведущие ученые и специалисты агропромышленного комплекса ближнего и дальнего зарубежья - США, Германии, Австралии, Австрии, Ирака, Индии, Казахстана. Кроме того, собрались и представители различных регионов России – от Симферополя до Новосибирска.

Фото: ДГТУ

- Это знаковое событие не только для нашего университета, но и для всей отрасли, – уверен ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Оно объединяет науку, образование, агропромышленное производство и его потребителей. Только вместе, сообща мы приходим к единому решению актуальных проблем.

Так, заседания секций проходили в ДГТУ. Доклады были представлены по таким направлениям, как «Автоматизация и цифровые технологии в агропромышленном комплексе», «Ветеринария», «Механизация и электрификация сельского хозяйства», «Туристско-экскурсионное обслуживание» и ряду других. А по итогам конференции статьи будут опубликованы в сборнике РИНЦ, и журнале, индексируемом Web of Science и Scopus.