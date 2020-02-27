27 Февр. 2020 2020-02-27T17:35:48+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону ждут отключения света 28 февраля 2020. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону ждут отключения света 28 февраля 2020

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Отключения света в Ростове-на-Дону 28 февраля 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе запланированы отключения электричества. Известно, что все они плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

С 09:00 до 13:00:

- ул. Вятская 27, 29.

С 09:00 до 16:00:

- ул. Курортная 116, 141/61.

- ул. Очаковская 25-61, 28-56; ул. Красных Зорь 105-139, 110-136; пер. Крепостной 13-59, 24-64, 30/30, 43/98; ул. Социалистическая 186-200, 185-193; ул. Петровская 59-75, 84-100; ул. Седова 18-60, 101-151; ул. Журавлева 2-14, 5-9; пер. Крепостной 1-13, 10-20; ул. Н. Бульварная 20-26, 41-83

С 09:00 до 17:00:

- ул. 30-летия Октября 105-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А; ул. Задонская 29-125, 139-267, 173А, 176, 16, 58-64; ул. Пескова 186-204, 200А, 202А, 202Д; ул. Учебная 1-29 .

- ул. 19-я линия 11-25, 14-34; ул. Мясникова 24-28.

С 13:00 до 16:00:

- ул. Казахская 80/1, 82/1, 109-149; пер. Обский 1-3, 7/2, 2-4; ул. Цветочная 2-34, 1-21; пер. Мариупольский 1-13, 2-10.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU