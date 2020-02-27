«Проклятьями не поможешь»: В Шахтах волонтеры спасают изуродованного пса Коляна

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:58:46+03:00

Волонтерам не первый раз приходится спасать несчастных животных. Фото: Иван ВИСЛОВ

Неизвестные почти полностью сняли шкуру с его лапы

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В городе Шахты Ростовской волонтеры спасают собаку по кличке Колян. Издевательства, которым подвергся несчастный пес, просто не укладываются в голове. Кажется, по одной из лап животного можно изучать анатомию, вот только самому живому существу явно не до смеха.

- Без эмоций... только сухие факты, - так начала свой пост в социальных сетях директор центра помощи животным «Святобор» Ольга Мосиюк. - У собаки с задней лапы, от бедра, почти полностью снята шкура. Чулком. Происхождение раны непонятно никому, но знаю одно: без человека не обошлось. Даже нам дурно, когда мы видим то, что сделали с ним...

Собаку пытаются спасти. Фото: Реабилитационный Центр Бездомных животных г.Шахты

Сейчас волонтеры пытаются спасти несчастное животное и просят всех неравнодушных присоединиться.

- Мы уже в клинике, - рассказала Ольга. - Пожалуйста, без проклятий в адрес этих нелюдей, песелю этим не поможешь.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Коляну

Карта Сбербанка 4276 1609 8849 2832, открыта на имя Ольги Мосиюк (директор «Центра Святобор»). Карта привязана к номеру телефона: 8-906-418-94-59

ИСТОЧНИК KP.RU