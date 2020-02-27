На Дону бывшего солдата осудили на 11 лет за сбыт наркотиков
В Ростовской области бывшего военнослужащего приговорили к 11 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков. Суд установил, что Парфиненко купил запрещенное вещество, а затем перепродал его, скинув адрес "заказа" на телефон покупателю.
Как сказано на сайте главного военного следственного управления, инцидент произошел осенью прошлого года. В сентябре парень, проходивший военную службу по контракту в одной из донских военных частей, связался с человеком, чтобы купить у него наркотики. Он перевел деньги, а взамен получил адрес "закладки". Всю информации о местонахождении наркотиков, рядовой передал своему покупателю, который работал на правоохранительные органы.
- В тот же день полицейские обнаружили наркотическое вещество массой 2,62 грамма, - отметили в ведомстве.
После этого на подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств". Суд приговорил солдата к 11 годам колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU