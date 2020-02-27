2020-02-27T18:39:30+03:00
Общество

Ростовчанин просит поставить остановку в новом микрорайоне

Пока за инициативу проголосовали только шесть человек
Виктория Никитина
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В Ростове просят поставить новую остановкуВ Ростове просят поставить новую остановкуФото: Ольга ГОПАЛО
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Местный житель донской столицы просит установить автобусную остановку на улице Шаповалова.

Такую инициативу он опубликовал на популярном сервисе еще 25 февраля. Автор сообщил, что в новый жилой комплекс «Соловьиная роща», который возвели в западном микрорайоне, уже запустили два маршрута. И теперь, по его мнению, там необходимо поставить остановку.

- Люди более получаса стоят под открытым небом, ожидая транспорт, - написал Александр Карпенко. - Строительство нового остановочного пункта не потребует больших затрат, зато жителям не придется мокнуть под дождем и снегом.

Пока за петицию проголосовали лишь шесть человек и двое высказались против. Инициатива попадет на стол к властям только в том случае, если наберет как минимум 500 голосов.

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По ее словам, горожанам будет удобнее выходить на Университетском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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