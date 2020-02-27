2020-02-27T19:20:37+03:00
Общество

Ростовчанка пожаловалась на портящих фасады домов подростков

Закрашивать надписи приходится жильцам
Виктория Никитина
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В Ростове подростки портят фасады домов. Фото: "Ростов Главный"В Ростове подростки портят фасады домов. Фото: "Ростов Главный"
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Ростовчанка высказала недовольство тем, что подростки разрисовывают баллончиками стены жилых домов.

По словам ростовчанки, надписи регулярно появляются на фасаде дома на проспекте Соколова. Подростки пишут на стене баллончиками различные надписи. А стирать «шедевры» приходится жильцам. О происходящем местная жительница рассказала в одном из ростовских пабликов соцсети.

- Это стая неадекватных подростков, так как они на замечания не реагируют и даже гордятся своими трудами. Уже не первый раз портят наш дом на Соколова, 73 своими каракулями. Жильцы белят стены, они опять гадят. Эти нелюди не уважают чужой труд. Очень жаль, что родители не привили им элементарные навыки поведения, - высказала свое негодование автор публикации.

Она сфотографировала изрисованные стены и прикрепила снимки к посту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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