В Ростове из-за рано пришедшей весны зацвели вербы

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:14:24+03:00

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В Ростове из-за аномально теплой зимы и раннего потепления зацвела верба.

Такое явление природы зафиксировали местные жители 26 февраля. Ростовчане сфотографировали высокое дерево, покрытое пушистыми почками, особенно густо усеяны были верхние ветки. Снимки ростовчане выложили в одном из городских пабликов соцсети.

Пользователи тут же прокомментировали происходящее. Они совершенно не удивились распустившимся деревьям.

«Завтра вообще все распустится, +15 обещают», «Весна ранняя будет, чего вы беспокоитесь, паникеры?», - прокомментировали ростовчане.

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«Это плохо. Потом ударят морозы и все перемерзнет».

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ИСТОЧНИК KP.RU