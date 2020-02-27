В Ростове из-за рано пришедшей весны зацвели вербы
В Ростове из-за аномально теплой зимы и раннего потепления зацвела верба.
Такое явление природы зафиксировали местные жители 26 февраля. Ростовчане сфотографировали высокое дерево, покрытое пушистыми почками, особенно густо усеяны были верхние ветки. Снимки ростовчане выложили в одном из городских пабликов соцсети.
Пользователи тут же прокомментировали происходящее. Они совершенно не удивились распустившимся деревьям.
«Завтра вообще все распустится, +15 обещают», «Весна ранняя будет, чего вы беспокоитесь, паникеры?», - прокомментировали ростовчане.
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«Это плохо. Потом ударят морозы и все перемерзнет».
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ИСТОЧНИК KP.RU