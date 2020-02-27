2020-02-27T20:14:24+03:00
Общество

В Ростове из-за рано пришедшей весны зацвели вербы

Густо покрыты почками были верхние ветки
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове зацвела верба. Фото: соцсетиВ Ростове зацвела верба. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Ростове из-за аномально теплой зимы и раннего потепления зацвела верба.

Такое явление природы зафиксировали местные жители 26 февраля. Ростовчане сфотографировали высокое дерево, покрытое пушистыми почками, особенно густо усеяны были верхние ветки. Снимки ростовчане выложили в одном из городских пабликов соцсети.

Пользователи тут же прокомментировали происходящее. Они совершенно не удивились распустившимся деревьям.

«Завтра вообще все распустится, +15 обещают», «Весна ранняя будет, чего вы беспокоитесь, паникеры?», - прокомментировали ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане искренне удивились цветущим под Новый год одуванчикам.

«Это плохо. Потом ударят морозы и все перемерзнет».

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове из-за рано пришедшей весны зацвели вербы
Ростовчанка пожаловалась на портящих фасады домов подростков
Ростовчанин просит поставить остановку в новом микрорайоне
На Дону бывшего солдата осудили на 11 лет за сбыт наркотиков
«Проклятьями не поможешь»: В Шахтах волонтеры спасают изуродованного пса Коляна
В Ростове побит температурный рекорд впервые за 25 лет
Отключения света в Ростове-на-Дону 28 февраля 2020: где и когда
«Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи
Опорный вуз поднимает тему развития агропромышленного комплекса Ростовской области
Ростовская гандболистка Виктория Борщенко стала лучшим игроком матча с «Ладой»
Губернатор Ростовской области намерен посетить ДГТУ
Три человека погибли в массовом ДТП на трассе в Ростовской области
Чемпионом Ростовской области по бильярду-пулу стал студент ДГТУ
Стало известно сколько раз будут перекрывать трассу Ростов-Азов в 2020 году из-за соревнований
В Ростове мужчина пострадал из-за взрыва самогонного аппарата
Невеста против: ростовчане отказываются жениться 29 февраля
Муж ростовской модели Дмитрий Тарасов в разгар эпидемии коронавируса поехал в Италию на лечение
В Ростове-на-Дону подозреваемому в убийстве студента из Эквадора из-за шаурмы продлили срок ареста
«Все в цирк!»: На Масленичной неделе цирковые представления будут всего за 600 рублей
Президент Владимир Путин назначил трех судей в Ростовской области
На трассе под Ростовом по неизвестной причине вспыхнул грузовик
В Новочеркасске обнаружили гниющий труп мужчины
Вора-рецидивиста поймали в Ростовской области
В Ростове злоумышленник напал на приятеля с ножом и ограбил его
В Ростове дорожники за семь дней закончили ремонт 65 дефектов дорог
После приема на работу бывшей чиновницы ростовская компания «попала» на 120 тысяч рублей
«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Ладой»
Кормление бездомных обойдется донской казне более чем в два с миллиона рублей
В Ростове ограничат движение на время футбольных матчей