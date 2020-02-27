Труп пенсионерки с признаками криминальной смерти обнаружили в Ростове

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:02:47+03:00

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В Ростове обнаружили труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти.

Вечером, 25 февраля, во дворе дома по адресу Штахановского, 1/33 около девяти часов вечера собралось множество полицейских и следователей. Местные жители очень заволновались и стали интересоваться произошедшим. Позже стало известно, что там в районе одиннадцати часов утра обнаружили труп 77-летней женщины.

Следователи провели осмотр тела и обнаружили на голове бабушки телесные повреждения. Это свидетельствует о том, что смерть старушки могла быть насильственной. Специалисты БСМП-2 сейчас выясняют, что послужило причиной летального исхода пенсионерки.

По факту смерти пенсионерки проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Тело пролежало в квартире несколько дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU