2020-02-27T21:02:47+03:00
Происшествия

Труп пенсионерки с признаками криминальной смерти обнаружили в Ростове

Медики выясняют обстоятельства смерти пенсионерки
Виктория Никитина
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В Ростове обнаружили труп пенсионеркиВ Ростове обнаружили труп пенсионеркиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове обнаружили труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти.

Вечером, 25 февраля, во дворе дома по адресу Штахановского, 1/33 около девяти часов вечера собралось множество полицейских и следователей. Местные жители очень заволновались и стали интересоваться произошедшим. Позже стало известно, что там в районе одиннадцати часов утра обнаружили труп 77-летней женщины.

Следователи провели осмотр тела и обнаружили на голове бабушки телесные повреждения. Это свидетельствует о том, что смерть старушки могла быть насильственной. Специалисты БСМП-2 сейчас выясняют, что послужило причиной летального исхода пенсионерки.

По факту смерти пенсионерки проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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