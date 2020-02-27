Покойного друга обокрал рецидивист в Ростовской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:44:47+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 36-летний местный житель Каменского района проник в дом своего покойного знакомого, он знал, что на момент его проникновения в доме никого не будет. Поэтому он беспрепятственно поднялся по пожарной лестнице, взломал входную дверь и забрался в квартиру. Оттуда он вынес ноутбук, телевизор и игровую приставку, а затем скрылся с места преступления.Общая сумма причиненного ущерба составила 35 тысяч рублей.

На следующий день пропажу обнаружил сын покойного владельца квартиры. Он незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Свою вину он признал и сообщил, что все похищенное он продал, а деньги потратил.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Общая сумма похищенного составила 25 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU