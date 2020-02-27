2020-02-27T21:44:47+03:00
Происшествия

Покойного друга обокрал рецидивист в Ростовской области

Общая сумма похищенного составила 35 тысяч рублей
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области рецидивист "обчистил" покойного товарищаВ Ростовской области рецидивист "обчистил" покойного товарищаФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 36-летний местный житель Каменского района проник в дом своего покойного знакомого, он знал, что на момент его проникновения в доме никого не будет. Поэтому он беспрепятственно поднялся по пожарной лестнице, взломал входную дверь и забрался в квартиру. Оттуда он вынес ноутбук, телевизор и игровую приставку, а затем скрылся с места преступления.Общая сумма причиненного ущерба составила 35 тысяч рублей.

На следующий день пропажу обнаружил сын покойного владельца квартиры. Он незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Свою вину он признал и сообщил, что все похищенное он продал, а деньги потратил.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рецидивист из Ростовской области обокрал своего приятеля.

Общая сумма похищенного составила 25 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области злоумышленник ограбил салон сотовой связи
Покойного друга обокрал рецидивист в Ростовской области
Труп пенсионерки с признаками криминальной смерти обнаружили в Ростове
В Ростове из-за рано пришедшей весны зацвели вербы
Ростовчанка пожаловалась на портящих фасады домов подростков
Ростовчанин просит поставить остановку в новом микрорайоне
На Дону бывшего солдата осудили на 11 лет за сбыт наркотиков
«Проклятьями не поможешь»: В Шахтах волонтеры спасают изуродованного пса Коляна
В Ростове побит температурный рекорд впервые за 25 лет
Отключения света в Ростове-на-Дону 28 февраля 2020: где и когда
«Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи
Опорный вуз поднимает тему развития агропромышленного комплекса Ростовской области