В Ростовской области злоумышленник ограбил салон сотовой связи

27 Февр. 2020 2020-02-27T22:22:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе проверки выяснилось, что 29-летний житель Таганрога зашел в магазин сотовой связи, схватил сразу три модели телефонов и попытался скрыться с места преступления. Патрулирующие район полицейские увидели мужчину, выбегающего из магазина и незамедлительно задержали его. Подозреваемого доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области грабитель средь бела дня вырвал сумку из рук дончанки.

Все похищенное скоро вернется владелице.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU