2020-02-27T22:22:04+03:00
Происшествия

В Ростовской области злоумышленник ограбил салон сотовой связи

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело
Виктория Никитина
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В Таганроге местный житель совершил неудачный грабежВ Таганроге местный житель совершил неудачный грабежФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе проверки выяснилось, что 29-летний житель Таганрога зашел в магазин сотовой связи, схватил сразу три модели телефонов и попытался скрыться с места преступления. Патрулирующие район полицейские увидели мужчину, выбегающего из магазина и незамедлительно задержали его. Подозреваемого доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Все похищенное скоро вернется владелице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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