Двухлетний ребенок погиб в пожаре под Ростовом

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:48:53+03:00

Под Ростовом в пожаре погиб ребенок

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В Ростовской области в пожаре погиб малолетний ребенок.

Инцидент произошел 26 февраля в хуторе Мержаново Неклиновского района. Около половины шестого вечера в доме №3 по 9-му Комсомольскому переулку внезапно начался пожар. Соседи незамедлительно бросились тушить возгорание и вызвали спасателей. Потушить возгорание горожане смогли собственными силами.

- Площадь пожара составила четыре квадратных метра, - рассказали в спасательном ведомстве. – Спасатели обнаружили в доме тело ребенка.

Погибшим оказался оставленный без присмотра двухлетний мальчик. Ребенок решил поиграть с огнем и случайно устроил пожар. Малыш надышался продуктами горения и скончался на месте происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU