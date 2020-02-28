2020-02-28T09:08:34+03:00
Общество

«Герои Дона»: В Ростове-на-Дону презентовали переизданную книгу 1911 года

Монографию историка Петра Попова получили лучшие воспитанники кадетского корпуса при ДГТУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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В Ростове-на-Дону состоялась презентация монографии историка Петра Попова «Герои Дона». В России книга была выпущена единожды - в 1911 году. И только в 2019-м из личного архива руководителя Центра развития общественных коммуникаций ДГТУ Юрия Балахнина она была передана настоятелю Новочеркасского собора для переиздания.

Так труд знакомит с биографиями казаков – героев Отечественной войны 1812 года: Матвея Платова, Якова Бакланова, Василия Орлова-Денисова, Ивана Ефремова, а также подробно описывает церемониал их перезахоронения. А переиздание книги приурочено к празднованию 450-летия со дня призыва царем Иваном IV Грозным донских казаков на государственную службу.

- Издание повествует о наших великих земляках, о тех, кто ковал победу России, кто принес славу Дону, – отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. – Мы постараемся, чтобы эта книга попала не только в казачьи кадетские корпуса и школы, а стала известна жителям Донского края. Презентация книги – одно из многих мероприятий, которые пройдут в этом году в регионе. В рамках 450-летия служения донских казаков Государству Российскому мы планируем провести около 1 600 праздников, фестивалей, патриотических акций и другие.

Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

Так, экземпляры книги уже получили 30 лучших воспитанников Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса при ДГТУ, а также Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса и Донского Императора Александра III Казачьего кадетского корпуса Новочеркасска. Для юных кадет также провели экскурсию по культурно-выставочному центру ДГТУ и интерактивный урок «450 лет за 45 минут». Ребята познакомились с основными вехами служения донских казаков Отечеству, героями Дона, подлинным обмундированием и военным оружием различных эпох.

НАША СПРАВКА

Петр Попов – историк, начальник Новочеркасского казачьего военного училища (1909-1917), руководитель Степного похода Донской армии в 1918 году. Петр Харитонович был секретарем комиссии по перенесению праха героев в Новочеркасск и осуществлял практическое руководство этой акцией.

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