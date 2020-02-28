Военный проведет 11 лет в колонии за сбыт наркотиков

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:21:23+03:00

В Ростове военный получил срок за продажу наркотиков Фото: "КП" Архив

Его поймали "на живца"

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В донской столице срок получил военный, который торговал наркотиками.

Станислав Парфиненко проходил военную службу по контракту. В ходе следственных мероприятий стало известно, что в сентябре 2019 года он познакомился через интернет с дилером и принял решение купить у него наркотики для перепродажи.

- Фигурант получил информацию с описанием запрещенных веществ, координатами и фотографией места хранения. Эти данные он продал мужчине, действовавшему под контролем правоохранителей, - сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU