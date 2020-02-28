2020-02-28T10:44:25+03:00
Общество

В Ростове приступили к строительству моста на Малиновского

На данный момент подрядчик подготавливает грунт и устанавливает сваи
Дадаян Давид
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Строительство моста на улице Малиновского. Фото: администрация РостоваСтроительство моста на улице Малиновского. Фото: администрация Ростова
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В Ростове-на-Дону приступили к активной стадии строительства моста на Малиновского. В настоящий момент подрядная организация работает с грунтом и проводить подготовительные работы. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.

Строительство ведет компания АО «Ростовавтомост». В первую очередь рабочие укрепили грунт во избежании обвала. Подготовить насыпь очень важный процесс, так как на нем будет располагаться сам мост. При помощи специальной техники уже установили 15 шпунтов высотой 11 метров вдоль одной из опор, а теперь перешли к работе над следующей.

Строители уже вывезли 1000 кубометров земли с территории реконструкции. Это необходимо, ведь уровень старой насыпи не совпадает с проектной. Разница достигает 3 метра.

Также закончена подготовка рабочего города. Разрешены снос и пересадка растительности. Главное завершен перенос коммуникаций с линий электропередач на западной стороне.

Стоит отметить, что всего работы будут проходить на участке в 1711 километров. Из низ - 1,5 км приходится на проезжую часть. Помимо строительства моста и укладки асфальта подрядчик сделает тротуары с обеих сторон улицы по 2 метра.

Напомним, реконструкция продлится до конца 2021 года. На все работы планируется потратить 2,4 млрд рублей. Эти деньги пойдут не только на ремонт существующего моста, но и возведения его дублера, обустройство новых подъездных дорог.

Строительство моста на улице Малиновского. Фото: администрация Ростова

Строительство моста на улице Малиновского. Фото: администрация Ростова

ИСТОЧНИК KP.RU

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