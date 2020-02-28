В Ростове пенсионерка попала под колеса автомобиля

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:53:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице пенсионерка попала под машину накануне вечером 27 февраля. Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России, авария произошла в 21:20 в районе дома №11 по улице Тружеников.

62-летняя горожанка переходила дорогу в неустановленном месте и угодила под колеса «ВАЗ-21093». За рублем автомобиля находился 42-летний водитель.

Пострадавшую женщину на "скорой" доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Сейчас по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU