В Ростове пенсионерка попала под колеса автомобиля
В донской столице пенсионерка попала под машину накануне вечером 27 февраля. Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России, авария произошла в 21:20 в районе дома №11 по улице Тружеников.
62-летняя горожанка переходила дорогу в неустановленном месте и угодила под колеса «ВАЗ-21093». За рублем автомобиля находился 42-летний водитель.
Пострадавшую женщину на "скорой" доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Сейчас по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU