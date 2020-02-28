2020-02-28T10:53:36+03:00
Общество

В Ростове пенсионерка попала под колеса автомобиля

Пострадавшую отвезли в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пострадавшую доставили в больницуПострадавшую доставили в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В донской столице пенсионерка попала под машину накануне вечером 27 февраля. Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России, авария произошла в 21:20 в районе дома №11 по улице Тружеников.

62-летняя горожанка переходила дорогу в неустановленном месте и угодила под колеса «ВАЗ-21093». За рублем автомобиля находился 42-летний водитель.

Пострадавшую женщину на "скорой" доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Сейчас по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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