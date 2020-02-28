2020-02-28T12:55:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пенсионер умер в ожидании очереди в УФМС

Медики констатировали смерть мужчины
ДЕНИСОВ ПЕТР
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УФМС Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Фото: 61.мвд.рфУФМС Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Фото: 61.мвд.рф
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В пятницу, 28 февраля, в донской столице в УФМС Ворошиловского района умер мигрант из Таджикистана. Пожилой мужчина вместе с сыном ждал своей очереди, но внезапно ему стало плохо.

По словам очевидцев, сын погибшего растерялся в этой ситуации. На ломаном русском он стал просить помощи.

- Люди, стоявшие рядом, вызвали «скорую помощь». Медики приехали, констатировали смерть и уехали, - рассказал очевидец произошедшего «Блокнот Ростову».

Свидетели трагедии вызвали на место ЧП сотрудников правоохранительных органов. Приехавшие полицейские порекомендовали сыну погибшего вызывать катафалк.

Очевидцы рассказали, что труп умершего мужчины долгое время лежал на лавочке рядом со зданием миграционной службы. Скончавшемуся мужчине было 77 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Сейчас по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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