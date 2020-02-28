2020-02-28T11:59:30+03:00
Общество

Кушать дорого: ростовчане платят больше всех в регионе за мясо, молоко, рыбу и хлеб

Стоимость популярных продуктов в донской столице оказалось самой высокой во всей области
Дадаян Давид
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Ростовчане платят больше всех в регионе за самые популярные продуктыРостовчане платят больше всех в регионе за самые популярные продуктыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростове-на-Дону оказались самые высокие цены в регионе на мясо, молоко, творог, рыбу и хлебные изделия. Жители южного мегаполиса платят больше всех и за некоторые виды фруктов. Информация об этом появилась на сайте "Ростовстат".

Статистика показывает, что жизнь в донской столице дороже, чем во всех остальные городах региона. Стоимость на самые популярные продукты питания и бытовые принадлежности выше. Так за один килограмм мороженной курицы в Ростове приходится отдавать 127 рублей, а в Волгодонске - 118 рублей. Баранина дорогая везде и особенно в южной столице, где один килограмм стоит 403 рублей. Для сравнения в Миллерово - 348 рублей.

Варенную колбасу ростовчанам продают по 355 рублей, когда в Шахтах на 15 рублей дешевле.

Также ценовой рекорд региона установили: замороженная рыба - 167 рублей, маргарин 119 рублей, творог - 325 рублей и стерилизованное молоко - 81 рубль за литр.

За килограмм мягкого сыры ростовчане платят 519 рублей, когда жители Сальска - 494 рубля. Лидирует по цене и соль - 13 рублей. Хлеб тоже в Ростове дороже, чем в соседних городах. За килограмм - 50 рублей, а в Миллерово - 44 рубля.

Яблоки в донской столице по статистке стоят 78 рублей, а в Сальске почти на 10 рублей дешевле.

Нельзя не сказать о стоимости проезда в общественном транспорте, который в Ростове по традиции самый дорогой. В среднем пассажиры платят по 24 рубля, а в Сальске - 16 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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