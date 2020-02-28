Элдор Шомуродов может покинуть ФК «Ростов» этим летом

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:00:49+03:00

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Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов уже этим летом собирается покинуть клуб. Об этом рассказал руководитель ProSportsManagement Герман Ткаченко

Клубы стали активно интересоваться узбекским форвардом уже этой зимой, но агенты пошли навстречу клубу, который не хотел расставаться с игроком.

– Наша позиция - без желания обидеть дончан - такова, что летом хотим уйти. Но мы точно не будем рассматривать предложения из российского чемпионата. Хотим на Запад. Конкретный интерес на сегодня есть, – отметил он в интервью «Спорт-Экспресс».

По его словам, ФК «Ростов» еще не знает о желании игрока покинуть ряды желто-синих уже летом.

– Мы бы хотели перейти в более сильный чемпиона. Да, клубу принимать решение, но мы договорились, что продавать игрока станут по справедливой цене. Будем вместе это обсуждать, – сказал Герман Ткаченко.

Форвард Элдор Шомуродов перешел в донской клуб в июле 2017 года. В мае 2019 года он продлил контракт на три года, в июне было подписано соглашение о пролонгации еще на пять лет.

В этом футбольном сезоне узбекский форвард является одним из лидеров гонки бомбардиров в чемпионате России. Элдор Шомуродов забил 10 голов в ворота соперников.

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ИСТОЧНИК KP.RU