Лене Миро досталось за слово “быдло” в адрес Анастасии Костенко

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:47:43+03:00

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Известный обозреватель жизни знаменитостей Лена Миро осудила супругу Дмитрия Тарасова за неподобающий внешний вид дома и даже назвала ростовскую красавицу “быдлом”. Анастасия Костенко случайно предстала перед подписчиками в коротких шортах и с пакетом на голове в одном из Instagram-сторис супруга, который пытался разговорить маленькую дочку.

Лена Миро в пух и прах разнесла манеры жены футболиста. Она посчитала, что ходить по дому в нижнем белье - признак дурного воспитания. Позволить себе подобные выходки может только определенная категория людей.

- Попался на глаза кадр из видео, на котором футболист Дмитрий Тарасов увековечил жену в момент, когда та - в трусах в горох и с пакетом на голове - что-то там строгает на кухне. Трусы - это не домашняя одежда. Это даже не одежда для сна. По дому в трусах разгуливает только быдло, - высказалась Лена Миро.

Внешний вид модели подвергся широкому обсуждению в социальных сетях. Некоторые люди согласились с мнением блогера, а другие вступили в дискуссию и написали, что Елене Миро стоило бы уделять меньше времени обсуждению знаменитостей.

Люди активно делились мнением: "Она выглядит отлично и у себя дома может ходить хоть голая. Лена Миро - дикий совок", " Ленка совсем из ума выживать начала. А курицы плещут в ладоши. Да, учить вам только куриц и остаётся. В трусах, если что, при посторонних не хожу. Но ваше обращение омерзительно к читателям", "Господя, какие условности. Ещё кого-то слушать как мне дома ходить", "Теперь открою вам суперсекрет!!! Внимание, внимайте! Ходить дома в трусах.... можно. И без трусов можно и во фраке можно. И не стоит обращать внимание ни на чье мнение или псевдореминисценции", "Я обратила внимание на стройные молодые ножки. Молодости простительно всё! И трусы в горох и пакет на голове. Не будьте ханжой, Лена!".

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ИСТОЧНИК KP.RU