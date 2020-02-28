Футболиста Дмитрия Тарасова прооперировали в Италии

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:45:50+03:00

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Знаменитый российский футболист Дмитрий Тарасов перенес операцию на травмированной ноге. Супруг ростовчанки Анастасии Костенко опубликовал в своем "инстаграме" фото из клиники и поделился дальнейшими планами с подписчиками.

На снимке 32-летний футболист лежит на больничной койке. Его только что прооперировали, но спортсмен выглядит счастливым. Дмитрий улыбается и показывает пальцы "вверх", демонстрируя свое хорошее настроение.

Ноги скрывает одеяло, поэтому место хирургического вмешательства увидеть нельзя. Сам футболист написал, что врачи справились на "отлично". Теперь ему предстоит долгий период восстановления.

- Операция прошла успешно. Впереди ещё одна большая работа над собой, - оставил комментарий под своим постом Дмитрий.

Муж ростовчанки Анастасии Костенко не унывает и признался своим подписчикам, что трудности заставляют стараться его еще больше. Он привел цитату из популярного произведения "Шерлок Холмс".

- Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо. В точку, - добавил футболист.

Напомним, что Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским Рубином 18 февраля. Буквально через несколько дней он получил серьезную травму. Врачи диагностировали у него закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости. Игрока сразу отправили на лечение в высококлассную клинку для футболистов в Риме, где он находится до сих пор.

tarasov23 Операция прошла успешно

ИСТОЧНИК KP.RU