2020-02-28T13:23:15+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону состоится фестиваль грузинской культуры

Мероприятие пройдет 29 февраля в Конгресс-холле ДГТУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: предоставлено информационной службой ДГТУФото: предоставлено информационной службой ДГТУ
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В субботу, 29 февраля, в Ростове-на-Дону состоится фестиваль грузинской культуры, приуроченный к национальному празднику «Давитоба». В 14:00 в Конгресс-холле ДГТУ для гостей мероприятия запланирована концертная программа с участием национальных и народных ансамблей Ростовской области, исполнителей, дуэтов и вокальных групп.

Так, в нашем регионе национально-культурная грузинская автономия «Вардзия» объединяет больше 10 тысяч человек, которые ежегодно широко отмечает «Давитобу». По традиции, на празднике наградят отличившихся в спорте, искусстве, образовании и добровольчестве.

Известно, что национальный грузинский праздник «Давитоба» – День грузинского царя Давида IV из династии Багратиони, одного из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии. Правитель взошел на престол в возрасте 16 лет в 1089 году. И за время своего 36-летнего царствования он вывел Грузию из состояния полной разрухи, объединил страну, реорганизовал структуру управления государством, создал регулярную армию, сделал страну независимой и сильной. А также способствовал просвещению ее жителей – основал Гелатскую и Икалтойскую академии.

Так, в царствование Давида IV в Грузии были воздвигнуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города. За свою деятельность он был прозван Строителем. А в конце XIII века Грузинская православная церковь, сделав исключение из правила канонизировать только мучеников и преподобных, причислила Давида Строителя к лику святых как благоверного царя.

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