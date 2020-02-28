2020-02-28T13:33:42+03:00
Общество

28 февраля ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке

На один день они будут бесплатными
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В пятницу, 28 февраля, все пользователи ВТБ Онлайн смогут проводить операции в мобильном банке бесплатно - комиссии за все платежи и переводы будут отменены. Сообщается, что такое решение банк принял в связи с возникшими накануне перебоями в работе онлайн сервиса. ВТБ делает этот шаг первым из крупных игроков банковского рынка в России.

- С каждым годом аудитория нашего мобильного банка растет, сейчас им пользуются уже 8 млн клиентов, - добавил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Доверие клиентов для нас - наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их Банк принял решение, что все потраченные на транзакции в ВТБ Онлайн 28 февраля средства будут компенсированы клиентам в марте - все они получат об этом соответствующие уведомления.

Напомним, сбой в работе был вызван масштабной перестройкой IT-инфрастурктуры банка, цель которой - создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов. Но уже 27 февраля в 19.30 по московскому времени работоспособность IT-систем ВТБ была полностью восстановлена.

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