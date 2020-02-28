2020-02-28T14:37:29+03:00
Общество

На выставке в Москве ростовчане презентовали автоматизированные теплицы

Студенты «Школы Икс» ДГТУ работали над ними несколько месяцев
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: предоставлено информационной службой ДГТУФото: предоставлено информационной службой ДГТУ
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В Москве 28 февраля открылась масштабная выставка-конференция для профессионалов отрасли городского растениеводства «СитиФермер». Свои проекты там презентовали студенты Института опережающих технологий «Школа Икс» ДГТУ. К слову, первокурсники опорного университета стали единственными студентами, которые приняли участие в выставке. Молодые люди продемонстрировали автоматизированные теплицы, спроектированные в рамках учебного модуля Rapid Farm, и выращенные в них растения. Всего на выставке было представлено пять студенческих теплиц – GomorraFarm, Wonder Wood, EcoKitchen, Grow the Future, ArtLife.

– Когда ребята приступили к работе над теплицами, я выступал в качестве эксперта, консультировал их по вопросам способов построения теплиц, выращиванию микрозелени, – рассказал совладелец торговой марки «Сеем Семена» из города Кирова Антон Бельтюков. – Я видел уровень их компетенций в самом начале. И вижу прогресс. Ребята разработали действительно прекрасные проекты. Возросла их экспертность, немногие люди в этой области достигают такого уровня технических решений за столь короткий срок. Мне приятно, что я соучастник этого процесса.

Фото: предоставлено информационной службой ДГТУ

Фото: предоставлено информационной службой ДГТУ

Известно, что работа над автономными теплицами длилась 2,5 месяца. В течение учебного модуля объединенные в команды первокурсники производили необходимые расчеты, программировали микроконтроллеры и платы расширения, изучали почву и растворы для создания питательной среды для растений, их физиологию и подбирали необходимый микроклимат, а также вели переговоры с потенциальными заказчиками.

НАША СПРАВКА

Институт опережающих технологий – пилотный образовательный проект ДГТУ, который реализует модель проектного обучения. Одно из ключевых направлений – подготовка специалистов для «умного» сельского хозяйства. Для изучения студентам предлагается набор обязательных дисциплин и широкий выбор элективных модулей. В качестве преподавателей привлекаются наставники-практики, которые работают с командами над решением технологических задач.

Также студенты «Школы Икс» в обязательном порядке углубленно изучают английский язык, чтобы иметь возможность получать лучшие знания от ведущих практиков со всего мира. Подробности по ссылке.

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