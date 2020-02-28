В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 87-летнюю бабушку
Пенсионерку разыскивали неделю
Женщину нашли живой. Фото: Поисковой отряд «Лиза Алерт»
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В донской столице спустя семь дней нашли живой пропавшую 87-летнюю Марию Бычкову, которая ушла из дома с 22 февраля и не выходила на связь с родственниками и знакомыми.
Близкие люди пропавшей рассказывали, что женщина нуждается в медицинской помощи, у нее могла произойти временная потеря памяти. В поисках ростовской пенсионерки Марии Бычковой участвовали полицейские и волонтеры.
Специалисты поискового отряде «Лиза Алерт» рассказали о том, что 87-летнюю горожанку нашли живой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU