В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 87-летнюю бабушку

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:46:35+03:00

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В донской столице спустя семь дней нашли живой пропавшую 87-летнюю Марию Бычкову, которая ушла из дома с 22 февраля и не выходила на связь с родственниками и знакомыми.

Близкие люди пропавшей рассказывали, что женщина нуждается в медицинской помощи, у нее могла произойти временная потеря памяти. В поисках ростовской пенсионерки Марии Бычковой участвовали полицейские и волонтеры.

Специалисты поискового отряде «Лиза Алерт» рассказали о том, что 87-летнюю горожанку нашли живой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU