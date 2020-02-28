2020-02-28T14:46:35+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 87-летнюю бабушку

Пенсионерку разыскивали неделю
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Женщину нашли живой. Фото: Поисковой отряд «Лиза Алерт»Женщину нашли живой. Фото: Поисковой отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В донской столице спустя семь дней нашли живой пропавшую 87-летнюю Марию Бычкову, которая ушла из дома с 22 февраля и не выходила на связь с родственниками и знакомыми.

Близкие люди пропавшей рассказывали, что женщина нуждается в медицинской помощи, у нее могла произойти временная потеря памяти. В поисках ростовской пенсионерки Марии Бычковой участвовали полицейские и волонтеры.

Специалисты поискового отряде «Лиза Алерт» рассказали о том, что 87-летнюю горожанку нашли живой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области были уничтожены почти полторы тоны сладкого перца
Ростовчане просят отказаться от идеи постройки эстакады на Нагибина
За требование взятки пойдет бывший полицейский из Ростова
На Дону приступили к весенне-полевым работам
Вдове пилота, умершего при экстренной посадке самолета в Ростове,отказываются выплачивать компенсацию
Новая остановка появится на маршруте электрички Ростов-Таганрог
Участие в стройке сооружений для атомной станции в Калининграде приняли студенты ДГТУ
В полиции Ростовской области опровергли обвинения о смерти мужчины в очереди
Легковушка сбила на дороге ребенка в Ростовской области
Рухнувшее дерево перекрыло дорогу на Таганрогской
В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 87-летнюю бабушку
На выставке в Москве ростовчане презентовали автоматизированные теплицы
Ростовские таможенники не заметили в машине украинца боевое оружие и гранты
28 февраля ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке
В Ростове-на-Дону состоится фестиваль грузинской культуры
Футболиста Дмитрия Тарасова прооперировали в Италии
Лене Миро досталось за слово “быдло” в адрес Анастасии Костенко