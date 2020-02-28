Легковушка сбила на дороге ребенка в Ростовской области

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:18:01+03:00

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Восьмилетняя девочка оказалась под колесами легкового автомобиля в Миллерово. Авария произошла в пятницу, 28 февраля, в 13:30 на остановке общественного транспорта на улице Нахимова.

По предварительной информации отдела пропаганды региональной Госавтоинспекции, автомобилист, управляя Lada Priora, совершил наезд на девочку, которая вышла из маршрутки и решила перебежать дорогу. Водитель не успел затормозить.

- Ребенок получил травму и был доставлен в больницу, – говорится в сообщении

Сотрудники ГИБДД просят родителей ежедневно напоминать детям правила безопасного перехода проезжей части, а также своим примером показывать соблюдение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU