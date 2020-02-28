2020-02-28T16:32:36+03:00
Общество

Участие в стройке сооружений для атомной станции в Калининграде приняли студенты ДГТУ

Работая каменщиками, ребята возводили новые здания для обслуживания и функционирования будущей атомной станции
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: предоставлено информационной службой ДГТУФото: предоставлено информационной службой ДГТУ
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С 6 января по 28 февраля в Калининградской области на строительстве логистического складского комплекса для функционирования атомной станции находились бойцы студенческого строительного отряда «Кариатида» Донского государственного технического университета. Известно, что объект находится в 24 километрах от Калининграда. А чтобы попасть на данную стройку, отряд прошел предварительный конкурсный отбор на ЗМСС «Мирный атом – ЛАЭС – 2020».

– Студенческий строительный отряд «Кариатида» – единственный в Ростовской области, который по итогам конкурса прошел на данную стройку, – рассказал руководитель центра студенческих отрядов ДГТУ Артем Толпыгин. – Ребята, работая каменщиками, возводили новые здания для обслуживания и функционирования будущей атомной станции. Бойцы отряда прошли инструктаж по технике безопасности для работ на высоте и использованию электрооборудования мощностью до 1000 ватт.

К слову, для отряда «Кариатида» это первый опыт на зимнем этапе стройки. В ближайшее время бойцы будут участвовать в конкурсном отборе на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом», которая пройдет в городе Озерске Челябинской области.

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