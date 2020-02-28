2020-02-28T16:32:02+03:00
Общество

В полиции Ростовской области опровергли обвинения о смерти мужчины в очереди

Состояние гражданина ухудшилось до открытия подразделения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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УФМС Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Фото: 61.мвд.рфУФМС Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Фото: 61.мвд.рф
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В ГУ МВД Ростовской области опровергают информацию о смерти мужнины в очереди в УФМС Отделе полиции № 1 УМВД России. Как рассказал полицейским сын погибшего, за 40 минут до открытия подразделения.

77-летний мужчина вместе с сыном вместе ехали в такси, где пожилому мужчине стало плохо.

- Выйдя на улицу недалеко от здания подразделения полиции, состояние гражданина ухудшилось и он скончался, - отметили в ведомстве.

Сын вызвал скорую помощь. Очереди ожидающих открытия подразделения полиции на момент трагедии не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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