2020-02-28T16:51:44+03:00
Общество

Новая остановка появится на маршруте электрички Ростов-Таганрог

Время прибытия останется прежним
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Электропоезд будет совершать остановку на станции НедвиговкаЭлектропоезд будет совершать остановку на станции НедвиговкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Новая остановка появится на маршруте электрички РостовТаганрог. Изменения начнут действовать с пятницы, 28 февраля, сообщили в СКЖД.

Известно, что маршрут следования изменится у поезда № 6514, который отправляется из Ростова в 16:36. Электропоезд будет совершать остановку на станции Недвиговка в 17:11. В результате чего, время прибытия в город Таганрог Ростовской области останется прежним – 18:10.

В связи со строительством моста на Малиновского власти планируют увеличить число электричек Таганрог – Ростов. Этими мерами планируется решить проблему пробок, которая стала особенно актуальной с началом работ на путепроводе, которые стартовали в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области были уничтожены почти полторы тоны сладкого перца
Ростовчане просят отказаться от идеи постройки эстакады на Нагибина
За требование взятки пойдет бывший полицейский из Ростова
На Дону приступили к весенне-полевым работам
Вдове пилота, умершего при экстренной посадке самолета в Ростове,отказываются выплачивать компенсацию
Новая остановка появится на маршруте электрички Ростов-Таганрог
Участие в стройке сооружений для атомной станции в Калининграде приняли студенты ДГТУ
В полиции Ростовской области опровергли обвинения о смерти мужчины в очереди
Легковушка сбила на дороге ребенка в Ростовской области
Рухнувшее дерево перекрыло дорогу на Таганрогской
В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 87-летнюю бабушку
На выставке в Москве ростовчане презентовали автоматизированные теплицы
Ростовские таможенники не заметили в машине украинца боевое оружие и гранты
28 февраля ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке
В Ростове-на-Дону состоится фестиваль грузинской культуры
Футболиста Дмитрия Тарасова прооперировали в Италии
Лене Миро досталось за слово “быдло” в адрес Анастасии Костенко