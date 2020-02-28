28 Февр. 2020 2020-02-28T16:51:44+03:00

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Новая остановка появится на маршруте электрички Ростов – Таганрог. Изменения начнут действовать с пятницы, 28 февраля, сообщили в СКЖД.

Известно, что маршрут следования изменится у поезда № 6514, который отправляется из Ростова в 16:36. Электропоезд будет совершать остановку на станции Недвиговка в 17:11. В результате чего, время прибытия в город Таганрог Ростовской области останется прежним – 18:10.

В связи со строительством моста на Малиновского власти планируют увеличить число электричек Таганрог – Ростов. Этими мерами планируется решить проблему пробок, которая стала особенно актуальной с началом работ на путепроводе, которые стартовали в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU