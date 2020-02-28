Вдове пилота, умершего при экстренной посадке самолета в Ростове,отказываются выплачивать компенсацию

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:08:04+03:00

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Жена пилота, который погиб при экстренной посадке самолета в Ростове, не может добиться компенсации от авиакомпании, в которой работал ее супруг. Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», трагедия произошла в ноябре во время полета самолета рейса Москва - Анапа второму пилоту стало плохо. К моменту приземления мужчина был мертв.

В результате проведения экспертизы стало известно, что 49-летний член экипажа скончался от закупорки сосудов в легких.

На протяжении трех месяцев организация игнорирует предписания коллективного договора о выплате.

- По правилам коллективного договора семье сотрудника авиакомпании, умершего при исполнении им служебных обязанностей, положена компенсация – 10 годовых заработков, - сообщает сообщает News.ru.

Вдова пилота уверена, что именно работа и частые перелеты привели к трагической гибели. В случае, если бы у пилота были проблемы со здоровьем, то полеты ему были бы запрещены. Женщина намерена доиться выплат в судебном порядке.

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Во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU