На Дону приступили к весенне-полевым работам

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:11:46+03:00

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В Ростовской области начались весенне-полевые работы, в ходе которых планируется посеять около 1,8 миллиона гектар яровых культур. Для этого будет использовано почти 30 тысяч тракторов и большое количество различной аграрная техники. Об этом сообщил заместитель губернатора Виктор Гончаров.

По информации регионального правительства, в прошлом году удалось добиться высоких результатов при сборе урожая. Ростовская область стала второй по количеству зерновых культур - 12,3 миллионов тонн. Хорошие показатели зафиксированы и в производстве подсолнечника - 1,8 миллиона тонн. Однако, главное, сейчас сосредоточиться на весенней работе и улучшить результаты.

- Под урожай 2020 года увеличена площадь озимой пшеницы, что позволит поддержать развитие экспорта и сохранить лидирующие позиции в этом направлении, - отметил Гончаров.

Стоит напомнить, что осенью 2019 года на Дону посеяли 2 млн 800 тысяч гектаров озимых культур, из которых 97% из них – озимая пшеница. Все посевы взошли и были успешно собраны.

- Сегодня перед нами стоит задача - сохранить в весенний период посевы озимых зерновых и принять меры для получения высокого урожая, - обратил внимание первый замглавы региона.

Этой весной в Ростовской области предстоит посеять около 1,8 млн гектар яровых культур, из которых зерновые составят 745 тысяч гектаров – это на 33 тысяч гектапр больше, чем в 2019 году. Масштаб посева картофеля и овощей остался на уровне прошлого года – около 54 тысяч гектаров.

По официальным данным для ярового сева в донских хозяйствах уже заготовлено 95 тысяч тонн семян. Для работы в полях задействуют 29 тысяч тракторов, 17 тысяч сеялок и еще огромное количество прочей профильной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU