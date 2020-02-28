2020-02-28T18:48:29+03:00
Происшествия

За требование взятки пойдет бывший полицейский из Ростова

От родственников подозреваемого он потребовал 140 тысяч рублей
Виктория Никитина
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В Ростове за требование взятки осудят полицейскогоВ Ростове за требование взятки осудят полицейскогоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Бывшего полицейского осудят в донской столице за требование взятки.

В ходе следствия стало известно, что экс-сотрудник ОП № 1 УМВД России по Ростову вместе со своими двумя коллегами потребовал от подозреваемого в краже автомобиля более 140 тысяч рублей. Деньги полицейский попросил передать через родственников. За это вознаграждение правоохранители обещали привлечь его к уголовной ответственности по менее тяжкому составу преступления.

- При этом обвиняемые ввели его в заблуждение относительно своих полномочий и возможности оказания содействия в квалификации его действий на стадии предварительного расследования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Есть информация, что двух подельников экс-правоохранителя уже осудили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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