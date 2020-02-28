2020-02-28T19:27:52+03:00
Общество

Ростовчане просят отказаться от идеи постройки эстакады на Нагибина

Это не решит проблему пробок на этом участке
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове просят не строить эстакаду НагибинаВ Ростове просят не строить эстакаду НагибинаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Ростовчане просят отменить постройку эстакады на проспекте Михаила Нагибина.

Такую инициативу опубликовала на «Активно ростовчанине» одна из местных жительниц. Горожанка просит отказаться от идеи строительства новых эстакад, так как проблему пробок это все равно не решит. Кроме того, это может еще и усложнить ситуацию и заторов станет еще больше.

- Об этом говорит опыт других крупных городов, которые не смогли решить проблему с пробками. При строительстве эстакад придется вырубить деревья и потратить огромные деньги, - написала автор публикации.

Женщина предложила отказаться от этой идеи и вложить деньги в озеленение и развитие общественного транспорта. На данный момент обращение поддержали 27 человек, а еще 16 высказались против.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове пробка на Нагибина парализует треть города.

Чтобы успеть на работу, люди добираются пешком и на перекладных. Городские власти не обещают, что в ближайшее время ситуация изменится.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области были уничтожены почти полторы тоны сладкого перца
Ростовчане просят отказаться от идеи постройки эстакады на Нагибина
За требование взятки пойдет бывший полицейский из Ростова
На Дону приступили к весенне-полевым работам
Вдове пилота, умершего при экстренной посадке самолета в Ростове,отказываются выплачивать компенсацию
Новая остановка появится на маршруте электрички Ростов-Таганрог
Участие в стройке сооружений для атомной станции в Калининграде приняли студенты ДГТУ
В полиции Ростовской области опровергли обвинения о смерти мужчины в очереди
Легковушка сбила на дороге ребенка в Ростовской области
Рухнувшее дерево перекрыло дорогу на Таганрогской
В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 87-летнюю бабушку
На выставке в Москве ростовчане презентовали автоматизированные теплицы
Ростовские таможенники не заметили в машине украинца боевое оружие и гранты
28 февраля ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке
В Ростове-на-Дону состоится фестиваль грузинской культуры
Футболиста Дмитрия Тарасова прооперировали в Италии
Лене Миро досталось за слово “быдло” в адрес Анастасии Костенко