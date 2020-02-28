Ростовчане просят отказаться от идеи постройки эстакады на Нагибина

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:27:52+03:00

Это не решит проблему пробок на этом участке

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Ростовчане просят отменить постройку эстакады на проспекте Михаила Нагибина.

Такую инициативу опубликовала на «Активно ростовчанине» одна из местных жительниц. Горожанка просит отказаться от идеи строительства новых эстакад, так как проблему пробок это все равно не решит. Кроме того, это может еще и усложнить ситуацию и заторов станет еще больше.

- Об этом говорит опыт других крупных городов, которые не смогли решить проблему с пробками. При строительстве эстакад придется вырубить деревья и потратить огромные деньги, - написала автор публикации.

Женщина предложила отказаться от этой идеи и вложить деньги в озеленение и развитие общественного транспорта. На данный момент обращение поддержали 27 человек, а еще 16 высказались против.

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ИСТОЧНИК KP.RU