В Ростовской области были уничтожены почти полторы тоны сладкого перца
В донском регионе уничтожили почти полторы тонны перемаркированного перца.
Специалисты остановили на трассе М-4 «Дон» автомобиль с партией овощей. В грузовике обнаружились 1,35 тонны сладкого перца. На партии была врезана старая маркировка и приклеена новая. Это стало трудным препятствием для определения страны-производителя.
- Овощи изъяты и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в Аксайском районе, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU