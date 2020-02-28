2020-02-28T20:00:38+03:00
Происшествия

В Ростовской области были уничтожены почти полторы тоны сладкого перца

Маркировка продукции была сменена
Виктория Никитина
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В Ростовской области уничтожили сладкий перецВ Ростовской области уничтожили сладкий перецФото: "КП" Архив
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В донском регионе уничтожили почти полторы тонны перемаркированного перца.

Специалисты остановили на трассе М-4 «Дон» автомобиль с партией овощей. В грузовике обнаружились 1,35 тонны сладкого перца. На партии была врезана старая маркировка и приклеена новая. Это стало трудным препятствием для определения страны-производителя.

- Овощи изъяты и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в Аксайском районе, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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