В аварии в Ростовской области погибли три человека

28 Февр. 2020 2020-02-28T20:48:43+03:00

Три человека погибли в аварии под Ростовом Фото: "КП" Архив

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На трассе под Ростовом случилась авария, которая унесла жизни трех человек.

Инцидент произошел 27 февраля около половины первого дня на 8-м километре автодороги Ростов - Семикаракорск - Волгодонск, поворот на поселок Дивный. При неизвестных обстоятельствах столкнулись автомобили Renault Logan, ВАЗ-2114 и Hyundai Accent. В аварии погибли три человека и еще один пострадал.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU