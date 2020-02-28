В Ростове 17 пожарных полтора часа тушили склад

28 Февр. 2020 2020-02-28T21:29:52+03:00

В Ростове 17 пожарных тушили склад на Шолохова. Фото: ГУ МЧС по РО

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В донской столице по неизвестной причине загорелся склад.

Инцидент произошел 27 февраля около половины десятого вечера. Пламя охватило здание на проспекте Шолохова. Очевидцы вызвали бригаду спасателей.

На место происшествия выехал наряд из 17 пожарных и пяти единиц техники. Только через час им удалось локализовать огонь, распространившийся на 69 квадратных метров. Еще через полчаса пламя было полностью потушено.

- В результате происшествия ни один человек не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Причина пожара будет установлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU