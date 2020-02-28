Рецидивист ограбил доверчивого знакомого в Ростовской области
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия стало известно, что в Батайске 34-летний мужчина предложил своему приятелю оставить у него на хранение восемь компьютерных видеокарт на сумму 380 тысяч рублей. Но вернуть их законному владельцу он не смог.
Потерпевшему ничего не оставалось, кроме как обратиться с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. Свою вину фигурант признал и сообщил, что все дорогостоящее компьютерное оборудование он продал, а вырученные деньги потратил.
- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
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Сумма причиненного ущерба составила 19 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU