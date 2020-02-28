2020-02-28T22:02:41+03:00
Происшествия

Житель Новочеркасска выкрал со стройки металлические трубы и сдал на металлолом

Общая сумма похищенного составила 65 тысяч рублей
Виктория Никитина
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В Ростове молодой рецидивист выкрал трубы со стройкиВ Ростове молодой рецидивист выкрал трубы со стройкиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске. В ходе проверки оперативники выяснили, что 20-летний молодой человек увидел на территории стройки семь металлических труб длиной по двенадцать метров. После этого он обратился в службу металлоприема, где убедил сотрудников в том, что он является законным владельцем этих самых труб и при помощи оборудования компании распилил и вывез изделия со стройки. А затем сдал в другой пункт металлоприема. Вырученная сумма составила 65 тысяч рублей.

Работники стройки обратились в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Позже стало известно, что он уже был неоднократно судим за кражи и угон. Фигурант сознался в содеянном и сообщил, что все вырученные деньги уже потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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