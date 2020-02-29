2020-02-29T10:58:16+03:00
Общество

Почти 15 миллиардов рублей взыскали приставы с жителей Дона в 2019 году

Это на 700 миллионов больше, чем в 2018 году
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Александр Косачев рассказал о работе регионального управления ФССП в 2019 году. Фото: zsro.ruАлександр Косачев рассказал о работе регионального управления ФССП в 2019 году. Фото: zsro.ru
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Сотрудники регионального управления ФССП в 2019 году взыскали с жителей Ростовской области внушительную сумму – порядка 14,7 млрд руб. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Дона Александра Косачев.

Как отметил парламентарий, взысканная за прошлый год сумма на 700 млн рублей превышает показания за 2018 год.

- Сумма, перечисленная донскими приставами в консолидированный бюджет Российской Федерации, превысила 7,5 млрд. рублей, что на 3,4 млн. рублей больше, чес в 2028 году, - подчеркнул депутат.

Александр Косачев также рассказал, что в 2019 году в донском регионе было окончено и прекращено более 1,5 млн исполнительных производств.

Кроме того, по его словам в прошлом году резко сократилось (на 45,7%) количество поступающих на принудительное исполнение документов о взыскании задолженности по заработной плате (с 12,7 тыс. в 2018 году до 6,9 тыс. в 2019 году). Помимо этого, были окончены и прекращены исполнительные производства еще на сумму 269,3 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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