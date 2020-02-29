Шквальный ветер обрушил знаменитый шпиль с дома на Московской в Новочеркасске

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:51:56+03:00

Дом на Московской считается одной из "визитных карточек" Новочеркасска. Фото: novochgrad.ru

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Разгулявшийся 28 февраля штормовой ветер снес шпиль с трехэтажного жилого дома на улице Московской в Новочеркасске. Об этом акте «вандализма», учиненном природной стихией «визитной карточке» города, рассказали в пресс-службе местной мэрии.

- В настоящее время в Новочеркасске имеют место сильные порывы ветра. Скорость ветра доходит до 15 м/с, а в некоторых местах и превышает это значение. В результате ненастья обрушился шпиль дома по улице Московская № 67. Специалисты обслуживающей организации и аварийная бригада уже приступили к устранению последствий повреждения, - говорится в официальном сообщении администрации города.

Ветер обрушил шпиль, который от удара о землю разбился вдребезги. Фото: novochgrad.ru

Напомним, что это здание на Московской было построено в 1956 году и с тех пор капитально не ремонтировалось, несмотря на то, что считается «визитной карточкой» казачьей столицы. Местные жители неоднократно жаловались на его удручающее состояние. Услышав мнение горожан, власти пообещали привести фасад в порядок.

Все работы по ремонту знаменитого дома планируют завершить к 1 сентября текущего года. На эти цели будут выделены 5,5 млн рублей из областного и городского бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU