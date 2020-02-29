2020-02-29T11:25:01+03:00
Происшествия

Экс-мэр Сальска отправится под суд из-за махинаций с земельным участком

Геннадия Миргорода обвиняют в причинении ущерба бюджету города
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Геннадия Миргорода обвиняют в превышении должностных полномочий. Фото: Валерий ТроилинГеннадия Миргорода обвиняют в превышении должностных полномочий. Фото: Валерий Троилин
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Бывший руководитель администрации Сальского городского поселения Геннадий Миргород отправится на скамью подсудимых. Намерение осудить экс-чиновника за совершенные противоправные деяния возникло у прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, во время своей работы на посту градоначальника подозреваемый нарушил требования Земельного кодекса РФ, вероломно заключив с коммерческой организацией договор аренды на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 111 гектаров без проведения необходимых по законодательству торгов.

В результате такой сделки, размер арендных платежей с внушительного участка получился смехотворным – всего 15 тысяч рублей, что, разумеется, существенно ниже реальной рыночной стоимости.

В итоге своими противоправными действиями бывший глава Сальска причинил ущерб бюджету в размере более 1,1 миллиона рублей, уверена региональная прокуратура.

- Уголовное дело возбуждено Сальским МСО следственного управления СК России по РО по материалам прокурорской проверки. Сальской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Экс-мэр Сальска отправится под суд из-за махинаций с земельным участком
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