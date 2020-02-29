2020-02-29T12:54:06+03:00
Общество

«Снега не будет, готовьтесь к ливням»: о погоде в марте рассказали в ростовском Гидрометцентре

Начало весны будет теплым и с большим количеством осадков
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Начало весны на Дону будет теплым, но дождливым, говорят синоптики.Начало весны на Дону будет теплым, но дождливым, говорят синоптики.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Донские синоптики поделились предварительной информацией о том, какой же погодой встретит жителей региона долгожданная весна. Согласно их прогнозам, в этом году ожидается теплый март, в котором выпадет большое количество атмосферных осадков.

Как сообщает Donnews со ссылкой на ведущего синоптика ростовского гидрометцентра Ольгу Чупрову, снега, скорее всего, в ближайшее время дончане больше не увидят.

Вернее, такой шанс в самом начале месяца еще существует, но он минимальный, считает эксперт. А вот дожди обещают быть обильными. Не исключены даже ливни и грозы. Такая мокрая погода может случиться во вторую и третью декаду первого месяца весны.

При этом, 1 и 2 марта осадков не ожидается. В эти дни ночью температура будет от –3 °С до +2 °С, в северных и восточных районах Ростовской области – до –5 °С.

Днём воздух прогреется до +6...+11 °С. Тёплый подельник ожидает ростовчан – 2 марта в донской столице и по югу региона будет до +15 °С.

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В донской столице синоптики зафиксировали новый температурный рекорд в четверг, 27 февраля. По информации Ростовского гидрометцентра, днем воздух прогрелся до + 17,5 градусов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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