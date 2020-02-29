Ростовская модель Анастасия Костенко рассказала о тайной «болячке»

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:30:01+03:00

Анастасия Костенко не знала о том, что у нее есть хронический гастрит. Фото: instagram.com/kostenko.94

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Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, ростовчанка Анастасия Костенко, сообщила своим подписчикам в инстаграме о том, что врачи обнаружили у нее хронический гастрит. Выяснилось это случайным образом, во время похода к медицинскому специалисту.

Как рассказала девушка, планируя беременность, она сдавала различные анализы. Наблюдающий пациентку доктор обратил внимание на то, что у дончанки наблюдается нетипичное падение уровня гемоглобина и порекомендовал ей проверить желудок.

- В тот момент я и узнала, что у меня хронический гастрит, - грустно призналась Анастасия своим фолловерам. - Ничего удивительного, он поголовно у каждого танцора и модели и вообще, человека, который мог когда-то «забыть» поесть.

kostenko.94 О своем тайном заболевании девушка узнала во время планирования беременности.

Костенко добавила, что вердикт врачей был суров и однозначен – ей прямо сказали, что сначала нужно укрепить здоровье, а уж потом задумываться о продолжении рода.

- Мне настоятельно рекомендовали позабыть на месяц или даже три, идею о планировании и приступить к повышению железа и придерживаться определенного диетического «стола», чтобы «спящий вулкан»-гастрит не помешал процессу, - без утайки поведала интимные подробности своим читателям в порыве откровенности молодая мама.

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ИСТОЧНИК KP.RU