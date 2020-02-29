Бойцовский характер: молодежка «Ростова» устояла в тяжелейшем матче в Грозном

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:43:06+03:00

Молодежка "Ростова" не позволила "Ахмату" добыть победу в сложной игре. Фото: ФК "Ростов"

«Ахмат» в большинстве не смог одолеть неуступчивых дончан

Изменить размер текста: A A

В 20-м туре первенства России среди молодежных команд «Ростов» отправился на выездную встречу с грозненским «Ахматом». В напряженном матче победителей не оказалось – c финальным свистком арбитр зафиксировал ничью со счетом 1:1.

В первой половине встречи спортивный успех сопутствовал «желто-синим». Гости активно начали встречу и уже на 14-й минуте Михаил Осинов открыл счет, замкнув передачу с фланга. После этого пару голевых моментов, благодаря которым можно было бы удвоить преимущество, досадно растранжирили Гоча Гогричиани и Евгений Черкес.

В начале второго тайма ростовчане упустили еще одну роскошную возможность для взятия ворот. На 49-й минуте Черкес не сумел реализовать пенальти в ворота «Ахмата».

В следующем туре «желто-синие» на своем поле примут столичный ЦСКА. Фото: ФК "Ростов"

Грозненцы воспряли духом и решительно побежали отыгрываться. На 61-й минуте Никита Кармаев с пенальти забил ответный гол.

Положение ростовчан стало еще более сложным после того, как на 74-й минуте судья удалил за вторую желтую карточку игрока «желто-синих» Богдана Чинарева.

Хозяева поля изо всех сил пытались вырвать победу у неуступчивых дончан, однако гости блестяще сыграли в обороне и не позволили «Ахмату» забить победный мяч.

После состоявшегося матча грозненцы с 29 очками занимают 9-е место в турнирной таблице. «Ростов» располагается на 12-й строчке, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре «желто-синие» на своем поле примут столичный ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU