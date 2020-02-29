Донская полиция разыскивает пропавшего без вести 33-летнего мужчину

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:08:03+03:00

В последний раз мужчину видели 19 февраля в районе железнодорожного вокзала Новочеркасска. Дальше его следы теряются. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

В последний раз его видели на ЖД вокзале в Новочеркасске

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Правоохранительные органы Ростовской области объявили в розыск пропавшего без вести 33-летнего Юрия Исаева. Информацию о начале поисков распространила пресс-служба донского главка МВД.

Сообщается, что в последний раз мужчину видели 19 февраля в районе железнодорожного вокзала Новочеркасска. Дальше его следы теряются, на связь он больше не выходил.

- На вид разыскиваемому человеку 30-35 лет, его рост составляет 175 см. Юрий Исаев худощавого телосложения, у него короткие волосы. Был одет в куртку камуфляжного цвета, белый свитер, черные джинсы, а также черные кроссовки и черную кепку, - рассказали о приметах пропавшего в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

ВНИМАНИЕ!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-(8635)-259-291, 8-928-613-61-31 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU