Донская полиция разыскивает пропавшего без вести 33-летнего мужчину
Правоохранительные органы Ростовской области объявили в розыск пропавшего без вести 33-летнего Юрия Исаева. Информацию о начале поисков распространила пресс-служба донского главка МВД.
Сообщается, что в последний раз мужчину видели 19 февраля в районе железнодорожного вокзала Новочеркасска. Дальше его следы теряются, на связь он больше не выходил.
- На вид разыскиваемому человеку 30-35 лет, его рост составляет 175 см. Юрий Исаев худощавого телосложения, у него короткие волосы. Был одет в куртку камуфляжного цвета, белый свитер, черные джинсы, а также черные кроссовки и черную кепку, - рассказали о приметах пропавшего в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
ВНИМАНИЕ!
Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-(8635)-259-291, 8-928-613-61-31 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU