«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» на выезде в Грозном

29 Февр. 2020 2020-02-29T21:58:13+03:00

"Ростов" бился до конца, но не смог одолеть "Ахмат" в 20-м туре РПЛ. Фото: ФК "Ростов"

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ФК «Ростов» в 20-м туре Российской Премьер-лиги сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Эта игра стала первой для донского клуба после зимней паузы в чемпионате.

Матч начался осторожно, обе команды «прощупывали» друг друга, до поры избегая острых атакующих действий на поле. Первый серьезный момент возник у ворот хозяев на 28-й минуте. После удара Ивелина Попова мяч срикошетил от игрока «Ахмата» и пролетел рядом со штангой ворот грозненцев.

Спортивная удача улыбнулась «желто-синим» перед перерывом. На 45-й минуте матча Эльдор Шомуродов использовал передачу все того же вездесущего Попова и мастерским ударом открыл счет – 1:0!

premierliga Эльдор Шомуродов забивает свой 11 мяч в сезоне и открывает счет в матче.

Едва команды возобновили игру во втором тайме, как главный арбитр Сергей Лапочкин указал на «точку», зорко усмотрев нарушение со стороны футболиста «Ростова».

Голкипер дончан Сергей Песьяков в отчаянном прыжке едва не отбил пенальти, но все-таки после удара Одисе Роши мяч от его перчатки влетел в сетку ворот – 1:1.

premierliga Одисе Роши сравнивает счет в матче ударом с пенальти.

Ключевой эпизод встречи произошел на 59-й минуте, когда Сергей Лапочкин, ставший одним из главных действующих лиц на поле, удалил игрока «Ахмата» Максима Ненахова за фол последней надежды и назначил опасный штрафной в сторону ворот хозяев.

Однако помощники судьи воспользовались VAR и увидели что-то такое, в результате чего красная карточка и штрафной в ворота грозненцев были в итоге решительно отменены. При этом любопытно, что сам Лапочкин не пошел смотреть видеоповтор, полностью доверившись своим ассистентам. Спорный эпизод затянулся и в общей сложности занял более пяти минут игрового времени.

Ростовчане пытались организовать штурм ворот «Ахмата», но это им не удалось.

После этой игры в активе у «Ростова» 35 очков. Команда Валерия Карпина занимает текущую вторую строчку РПЛ. «Ахмат» с 20 очками покинул зону переходных матчей.

Следующим соперником «желто-синих» станет ЦСКА. Матч состоится на «Ростов Арене» 9 марта.

ПОДРОБНО

«Ахмат» - «Ростов» 1 1 (0 1)

Голы Роши, 49 (с пенальти) - Шомуродов, 45

Состав «Ростова»: Песьяков (в), Хаджикадунич, , Чернов, Козлов, Осипенко, Ерёменко, Попов (к), Норманн, Зайнутдинов, Байрамян, Шомуродов.

Запасные: Рудаков (в), Лукьянов (в), Ведерников, Прошляков, Глебов, Долгов, Черкес, Ливаднов, Чистяков, Саплинов.

Судья: Сергей Лапочкин.

29 февраля, Грозный, «Ахмат Арена».

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ИСТОЧНИК KP.RU