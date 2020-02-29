«Ростов-Дон» досрочно гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

29 Февр. 2020 2020-02-29T23:59:50+03:00

"Ростов-Дон" в матче с "Вайперс" был стремителен и неудержим. Фото: rostovhandball.ru

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В субботу, 29 февраля, «Ростов-Дон» в матче Лиги чемпионов победил на выезде в Норвегии местный «Вайперс» со счетом 32:29. Таким образом, клуб с берегов Дона полностью гарантировал себе выход в следующую стадию турнира. Теперь ростовских гандболисток ждут матчи на выбывание – там шансов на ошибку нет.

Старт игры с «Вайперс» в исполнении подопечных Амброса Мартина выдался, мягко говоря, невыразительным. Свой первый мяч дончанки отправили в ворота хозяек лишь на пятой минуте встречи. Норвежки же, подбадриваемые своими болельщиками, действовали более, чем уверенно и агрессивно.

rostovhandball Статистика матча "Ростов-Дона" с "Вайперс"

Донские красавицы догнали соперниц лишь к середине тайма, сравняв счет – 8:8. Однако, к перерыву скандинавские спортсменки все равно были на одно очко впереди - 16:15.

Игра полностью перевернулась после паузы. «Желто-черные» стремительно носились по площадке и не давали оппоненткам ни единого шанса перевести дух. Преимущество гостей над хозяевами росло, как на дрожжах, и к 46-й минуте отрыв достиг пяти мячей. В концовке «Вайперс» сократил отставание от конкуренток, но «Ростов-Дон» в этот вечер был неудержим. Поздравляем наших девушек с важной и своевременной победой!

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«Вайперс» (Норвегия) – «Ростов-Дон» (Россия) – 29:32 (16:15)

«Ростов-Дон»: Седойкина (4/15, 27%), Пессоа (4/22, 18%); Вяхирева - 10, Манагарова - 4, Бобровникова - 4, Макеева - 4, Аббинг - 3, Судакова - 2, Фролова - 2, Кожокарь - 2, Сень - 1, Петрова, Маслова, Никитина, Бенке, Борщенко.

29 февраля. Кристиансанн. Aquarama Arena

ИСТОЧНИК KP.RU